Russland fahndet nach estnischer Premierin

Moskau. Die russische Polizei hat die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas auf die Fahndungsliste gesetzt. Dies gilt auch für den estnischen Staatssekretär Taimar Peterkop und den litauischen Kulturminister Simonas Kairys, wie am Dienstag aus Daten des Innenministeriums in Moskau hervorgeht. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, sagte in Moskau, Kallas würden feindselige Handlungen gegen Russland und die »Schändung des historischen Gedächtnisses« vorgeworfen. Von Kallas und ihrem Büro war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Es handele sich erst um den Anfang, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa. »Verbrechen gegen die Erinnerung an die Befreier von Nazismus und Faschismus müssen geahndet werden.« (Reuters/jW)