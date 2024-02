USA: Senat stimmt für Militärhilfspaket

Washington. Der US-Senat hat ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gebilligt. Nach wochenlangen Verhandlungen verabschiedete die Parlamentskammer am frühen Dienstag morgen (Ortszeit) einen entsprechenden Gesetzentwurf. 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Der Entwurf geht nun ins knapp von Republikanern dominierte Repräsentantenhaus. In dem Paket sind rund 60 Milliarden US-Dollar an Hilfen für die Ukraine vorgesehen, der Großteil davon für militärische Unterstützung. Laut Entwurf sind außerdem 14 Milliarden US-Dollar für Israel geplant sowie Milliardenhilfen für Taiwan und andere Partner im Indopazifik. Gelder für die Militarisierung der US-Grenze zu Mexiko sind nicht enthalten. (dpa/jW)