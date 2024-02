NATO: Zwei-Prozent-Ziel kaum erreicht

Brüssel. Etwa zwei Drittel der NATO-Länder wollen im laufenden Jahr mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die »Verteidigung« ausgeben. Generalsekretär Jens Stoltenberg will an diesem Mittwoch eine neue Schätzung vorstellen, nach der rund 20 der 31 NATO-Länder die Zielmarke 2024 erreichen, wie Mitarbeiter des Militärpakts am Dienstag in Brüssel mitteilten. Stoltenberg will die neuen Zahlen anlässlich eines zweitägigen Verteidigungsministertreffens der westlichen Kriegsallianz in Brüssel vorstellen. Im vergangenen Jahr hatten nach NATO-Angaben elf Mitglieder zwei Prozent oder mehr ihres BIP in Aufrüstung investiert. (AFP/jW)