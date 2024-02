Tusk und Scholz wollen mehr Kooperation bei Rüstung

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz und Polens Ministerpräsident Donald Tusk haben sich für eine engere Rüstungskooperation ausgesprochen. Scholz wollte nach einem Treffen mit Tusk am Montag abend in Berlin zwar nicht sagen, ob Polen auch in bereits laufende deutsch-französische Projekte mit einsteigen solle. »Aber dass wir das immer eng mit Polen gerne zusammen machen wollen, gilt für viele, viele Vorhaben«, sagte Scholz. Im Unterschied zu Tusk hatte die abgewählte PiS-Regierung in Polen sich in Sachen Zusammenarbeit mit Deutschland bei der Produktion von Waffen zurückgehalten. (Reuters/jW)