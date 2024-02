Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Jerewan. Im Grenzgebiet zwischen den verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan ist es zu Gefechten gekommen, die mehrere Tote forderten. Aserbaidschanische Truppen hätten am Dienstag morgen Positionen unweit des Dorfes Nerkin Hand im Süden Armeniens beschossen und so vier armenische Soldaten getötet und einen weiteren verletzt, teilte das armenische Verteidigungsministerium in Jerewan mit. Das Außenministerium warf dem Nachbarland vor, »Vorwände für eine Eskalation an der Grenze« zu suchen. Das autoritär geführte Aserbaidschan wiederum sprach von einer armenischen »Provokation«. (dpa/jW)