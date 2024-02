Milei kündigt in Israel Botschaftsverlegung an

Leo Correa/AP Der argentinische Präsident posiert am Dienstag in Jerusalem für Selfies

Jerusalem. Argentiniens ultrarechter Präsident Javier Milei hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel angekündigt, die Botschaft seines Landes von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. »Mein Plan ist es, die Botschaft nach West-Jerusalem zu verlegen«, sagte Milei kurz nach seiner Ankunft in Tel Aviv, wo er von Israels Außenminister Israel Katz begrüßt wurde. Milei hatte einen entsprechenden Schritt bereits vor seinem Amtsantritt in Aussicht gestellt. Der Status der Stadt Jerusalem muss nach Ansicht vieler Staaten in künftigen Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern festgelegt werden; deshalb ist Tel Aviv Sitz der meisten Botschaften. Israel betrachtet allerdings ganz Jerusalem als seine Hauptstadt. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen unabhängigen Staates.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu begrüßte den Schritt nach Angaben seines Büros »wärmstens«. Der Ministerpräsident habe mit Milei nach dessen Wahl über das Thema gesprochen und »begrüßt die Tatsache, dass der Präsident sein Versprechen gehalten hat«, hieß es in einer Erklärung. Es ist Mileis erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt. (AFP/jW)