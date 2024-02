Iran: Feiern zum Jahrestag der Revolution

Teheran. Iran hat am Sonntag den 45. Jahrestag der »Islamischen Revolution« begangen, bei der 1979 der von den USA installierte Schah gestürzt worden war. Millionen Menschen gingen im ganzen Land anlässlich des Jubiläums auf die Straßen, auch um gegen die Politik Israels und der Vereinigten Staaten und den jüngsten Nahostkrieg zu protestieren. In einer Rede vor Tausenden Menschen auf dem Platz der Freiheit in der Hauptstadt Teheran forderte Präsident Ebrahim Raisi den Ausschluss Israels aus der UNO, nachdem das Land Hunderte Resolutionen des Weltgremiums ignoriert und gegen sie verstoßen habe. (AFP/Reuters/jW)