Bauern blockieren Zeitungsdruckerei

Bremerhaven. Protestierende Bauern haben in der Nacht zu Donnerstag in Bremerhaven eine Druckerei blockiert und dadurch die Auslieferung der Nordsee-Zeitung behindert. Anlass für die Versammlungsaktion sei »die Unzufriedenheit der Teilnehmenden mit der Berichterstattung über die zurückliegenden Protestaktionen« gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach forderten etwa 50 Bauern ein Gespräch mit dem Verleger. Laut Polizei blockierten mehrere Traktoren, Transporter sowie Autos die Zufahrt zu dem Druckzentrum kurz nach Mitternacht und verhinderten so die Auslieferung der Zeitung. Auch Mist wurde vor dem Gebäude abgeladen. (AFP/jW)