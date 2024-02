Selenskij fordert Übertragung russischen Vermögens

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat eine Übertragung aller eingefrorenen russischen Vermögenswerte an sein Land gefordert. »Alles sollte beschlagnahmt und für die Terrorabwehr verwendet werden«, sagte Selenskij am Donnerstag abend in einer Videoansprache. Die Ukraine arbeite mit ihren Partnern energisch an der Umsetzung. Zuletzt hatte die EU die gesonderte Verbuchung der Zinsen eingefrorener Vermögenswerte beschlossen – mit dem Ziel, diese an die Ukraine weiterzuleiten. Das Bundeswirtschaftsministerium erwägt die Enteignung des Staatskonzerns Rosneft. (dpa/jW)