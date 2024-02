Erderwärmung über 1,5 Grad Celsius

Brüssel. Die Erderwärmung hat laut EU-Beobachtungsdienst Copernicus erstmals zwölf Monate lang über 1,5 Grad Celsius gelegen. Von Februar 2023 bis Januar 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,52 Grad über dem Referenzwert aus dem 19. Jahrhundert, teilten die Beobachter am Donnerstag mit. Im Januar wurde mit einer Durchschnittstemperatur von 13,14 Grad Celsius ein historischer Rekord für diesen Monat erreicht. Laut Pariser Klimaabkommen von 2015 soll die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden. »1,5 ist eine sehr große Zahl, und es schadet uns sehr schwer mit Blick auf Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, verstärkten Stürmen und Wasserknappheit in der ganzen Welt«, sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström, zur Vorstellung der neuen Zahlen am Donnerstag. (AFP/jW)