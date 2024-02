Starker Rückgang der Industrieproduktion

Berlin. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Dezember überraschend stark gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,6 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das ist der vierte Rückgang in Folge und der stärkste seit März 2023. Im vergangenen Jahr fiel die Produktion damit um 1,5 Prozent niedriger aus als 2022. »Die deutlichsten Rückgänge waren dabei in den energieintensiven Industriezweigen sowie der Energieerzeugung zu verzeichnen«, erklärten die Statistiker. Im laufenden Jahr dürften es angesichts hoher Zinsen, teurer Energie, geopolitischer Risiken und einer verhaltenen Weltkonjunktur keinen Aufschwung geben. »Eine Trendwende zeichnet sich noch nicht ab«, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die aktuellen Zahlen. (dpa/jW)