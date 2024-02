Christian-Ditsch.de

Vor 19 Jahren wurde Hatun Aynur Sürücü ermordet, weil sie eine Frau war und für ein selbstbestimmtes Leben kämpfte. Am Mittwoch wurde in der Oberlandstraße im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg an Femizid-Opfer Sürücü gedacht (siehe Foto). Die 23jährige wurde am 7. Februar 2005 von Mitgliedern ihrer Familie erschossen, weil sie sich nicht an »traditionelle Familienwerte« halten wollte. Die Polizei nannte den Femizid »Ehrenmord«. Vor ihrer Ermordung erhielt Sürücü von ihrem Bruder mehrere Morddrohungen. Hilfesuchend wandte sie sich an die Polizei, die sie nicht schützte. (jW)