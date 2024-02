Ardavan Safari/dpa Kundgebung am Mittwoch in Frankfurt am Main

Geplant waren mehr als 1.000 Flüge, bis zu 90 Prozent davon fielen am Mittwoch aus. Mehr als 100.000 Lufthansa-Passagiere mussten nach Angaben der Airline ihre Pläne ändern. An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München wurde der Flugverkehr mehr als halbiert, die Lufthansa ist an beiden Flughäfen der mit Abstand größte Kunde.

Das Signal war deutlich: Wenn die Fluggesellschaft ihr bisheriges Angebot für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten nicht nachbessere, werde draufgelegt. »Wir können auch länger, wenn ihr uns dazu auffordert«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky bei einer Protestversammlung mit mehreren hundert Teilnehmern vor der Lufthansa-Verwaltung am Frankfurter Flughafen. Die Streikbereitschaft sei in den vergangenen 20 Jahren noch nie so hoch gewesen.

Verdi hatte die Beschäftigten verschiedener Lufthansa-Firmen in München, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und Hamburg aufgerufen, von vier Uhr am Mittwoch bis 7.10 Uhr an diesem Donnerstag in den Ausstand zu treten: für 12,5 Prozent mehr Gehalt, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr und eine konzernweite Inflationsprämie von 3.000 Euro. Die Lufthansa bietet bisher 13 Prozent auf drei Jahre sowie eine nicht näher bezifferte Prämie.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hob am Mittwoch den obligatorischen Zeigefinger und »appellierte« an die Gewerkschaften, »mit Augenmaß die weiteren Tarifrunden zu gestalten«. Das Streikrecht sei ein »sehr hohes und wichtiges Gut. Es sollte das letzte Mittel sein«, sagte BDL-Präsident Jost Lammers in Berlin. Der Lufthansa stehen als nächstes noch Streiks der Flugbegleiter ins Haus, doch Befürchtungen, Deutschland könne zu einer Streiknation werden, scheinen im internationalen Vergleich verfrüht. AFP und Reuters wiesen am Mittwoch auf Auswertungen des WSI hin, wonach von 2012 bis 2021 in Deutschland im Jahresschnitt 18 Arbeitstage pro 1.000 Beschäftigten streikbedingt ausgefallen seien. In Belgien waren es 96 und in Frankreich 92.