BRD entsendet Polizisten nach Zypern

Berlin. Die Bundesrepublik will erstmals ein Kontingent für die UN-»Blauhelm«-Mission auf der Insel Zypern entsenden. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch in Berlin die Beteiligung von Polizeibeamten am UN-Einsatz Unficyp beschlossen. Dieser soll das Waffenstillstandsabkommen zwischen der griechisch-zyprischen und türkisch-zyprischen Bevölkerungsgruppe von 1974 überwachen. Laut Bundesinnenministerium liegt die Obergrenze bei 15 deutschen Polizistinnen und Polizisten. Der Mission gehören nach UN-Angaben mehr als 800 Soldaten und mehr als 60 Polizisten an. (AFP/jW)