EU-Parlament will Gentechnikregelungen lockern

Strasbourg. Das EU-Parlament will weniger strenge Regeln für gentechnisch veränderte Lebensmittel. »Ziel ist, das Lebensmittelsystem sowohl nachhaltiger als auch krisenfest zu machen, indem man verbesserte Pflanzensorten entwickelt«, hieß es von seiten des Parlaments am Mittwoch, nachdem sich eine Mehrheit der Abgeordneten für das Vorhaben ausgesprochen hatte. Im Gegensatz zum ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission will das Parlament aber, dass alle Produkte aus Gentechnik künftig im Supermarkt gekennzeichnet werden müssen – auch wenn sie mit modernen Gentechnikmethoden gezüchtet wurden. (dpa/jW)