Rüstungskonzern Renk geht an Börse

Frankfurt am Main. Der Augsburger Panzergetriebebauer Renk hat im zweiten Anlauf ein erfolgreiches Börsendebüt gegeben. Der erste Kurs für die Aktien wurde am Mittwoch an der Frankfurter Börse mit 17,50 Euro festgestellt, das waren 17 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 15 Euro. Vor vier Monaten hatte Renk seinen Börsengang noch in letzter Minute abgesagt. »Investoren in der Rüstungsindustrie sind viel offener geworden« freute sich Vorstandschefin Susanne Wiegand am Mittwoch in Frankfurt am Main. Der deutsche Leitindex Dax gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,1 Prozent auf 17.018 Punkte nach. Am Vortag hatte er nach positiven Nachrichten aus China und dem Energiesektor ein neues Allzeithoch erreicht. Mit 17.049,52 Punkten lag der Index am Dienstag zeitweise so hoch wie nie zuvor. (Reuters/jW)