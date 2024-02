Sudan: Kommunikation unterbrochen

Port Sudan. Seit Ende vergangener Woche sind in weiten Teilen Sudans Internet und Mobilfunk unterbrochen, wie am Montag das Onlineportal Sudan Tribune berichtete. Die Ursache sei bisher unklar. Die sudanesische Militärregierung und die konkurrierenden Schnellen Eingreiftruppen (RSF), die sich seit April vergangenen Jahres erbitterte Kämpfe liefern, werfen einander vor, für den Ausfall verantwortlich zu sein. Die Organisation Digital Rights Lab allerdings sehe die Verantwortlichkeit bei den RSF, die in der Hauptstadt Khartum die Kontrolle über mehrere Rechenzentren übernommen hätten. (jW)