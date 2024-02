Philippinen: Zwei Guerilleros getötet

Manila. Die philippinische Armee hat am Montag zwei Guerillakämpfer in Masbate getötet, einer Inselprovinz im Zentrum des südostasiatischen Inselstaats. Einem Militärbericht zufolge sollen dort am frühen Morgen Kämpfe zwischen Regierungstruppen und etwa zehn Angehörigen der Neuen Volksarmee (NPA) ausgebrochen sein. Die von der Kommunistischen Partei des Landes gegründete NPA kämpft seit 1969 gegen die Regierung. Sie konzentriert ihre Angriffe auf ländliche Gebiete. Die NPA hat heute schätzungsweise 2.000 Mitglieder, deutlich weniger als zu ihrer Spitzenzeit in den 1980er Jahren. (Xinhua/jW)