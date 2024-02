Putin besucht im Februar Türkei

Ankara. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat einen bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Land bestätigt, wie AFP am Sonntag abend meldete. Demnach werde Putin voraussichtlich am 12. Februar in der Türkei erwartet. »Unsere Präsidenten treffen sich regelmäßig«, sagte Fidan. Das letzte Vieraugengespräch zwischen Putin und Recep Tayyip Erdoğan fand im September 2023 im russischen Schwarzmeerort Sotschi statt. Die Türkei wird das erste NATO-Mitglied sein, das Russlands Staatsoberhaupt seit der Eskalation des Kriegs in der Ukraine im Februar 2022 besuchen wird. (AFP/jW)