Israel greift Hilfslieferung in Gaza an

Gaza. Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat am Montag mitgeteilt, dass ein für Gaza bestimmter Lebensmittelkonvoi von der israelischen Marine beschossen worden sei, wobei ein Lkw zerstört wurde. Auch sonst gingen das israelische Bombardement Gazas und die Gefechte mit palästinensischen Kämpfern unvermindert weiter. So sollen bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Gaza mindestens acht Zivilisten massakriert worden sein. Insgesamt sollen nach Angaben lokaler Behörden allein in der Nacht zum Montag mindestens 128 Menschen bei israelischen Militäreinsätzen getötet worden sein, die meisten Frauen und Kinder. Spanien gab unterdessen am Montag bekannt, dass es der von den USA, Deutschland und anderen Verbündeten Israels boykottierten UNRWA zusätzliche Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Millionen Euro zukommen lassen wolle. (AFP/jW)