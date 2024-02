Immobilienpreise und Mieten steigen

Berlin. Der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen in Deutschland ist einer Studie zufolge gestoppt. Von Oktober bis Dezember 2023 seien die Kaufpreise für Eigentumswohnungen um 0,8 Prozent zum Vorquartal gestiegen, heißt es in der Auswertung des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern lag das Plus mit 0,6 Prozent ähnlich hoch. Auch Neuvertragsmieten wurden im vierten Quartal demnach um 5,3 Prozent teurer als ein Jahr zuvor und 1,6 Prozent teurer als im Vorquartal. (Reuters/jW)