Deutsche Bank will 3.500 Jobs streichen

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr unter dem Strich etwas weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der auf die Anteilseigner des Dax-Konzerns entfallende Überschuss lag 2023 mit gut 4,2 Milliarden Euro um 16 Prozent unter Vorjahresniveau, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Jetzt plant der Vorstand weitere Kürzungen und will dazu 3.500 Arbeitsplätze abbauen. (dpa/jW)