Bundestag beschließt Wahlkreisreform

Berlin. Der Bundestag hat den Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt und Bayern beschlossen. Der Wahlkreis Anhalt soll aufgelöst werden, insgesamt soll es in Sachsen-Anhalt künftig nur acht statt neun Wahlkreise geben. In Bayern soll aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu ein zusätzlicher gebildet werden. Grund sei, dass die bisherige Verteilung auf die Länder nicht mehr deren Bevölkerungsanteil entspreche. Der neu zu bildende Wahlkreis soll nach dem Willen der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen den Namen »Memmingen-Unterallgäu« erhalten. (jW)