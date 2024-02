Fregatte soll Richtung Rotes Meer fahren

Berlin. Für die geplante deutsche Beteiligung an einem EU-Militäreinsatz gegen die jemenitische Ansarollah (»Huthis«) im Roten Meer soll die Fregatte »Hessen« am 8. Februar von Wilhelmshaven aus in See stechen und Ende des Monats im Einsatzgebiet sein. Die Marine bereitet sich damit darauf vor, einen Auftrag nach einem Mandat des Bundestages umgehend übernehmen zu können. Nach Angaben von Staatssekretärin Siemtje Möller vom Mittwoch wird spätestens am 19. Februar ein EU-Beschluss zu der Mission erwartet. Direkt im Anschluss könne es dann eine beschleunigte Befassung des Bundestages geben, hatte die SPD-Politikerin am Rande eines informellen EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel gesagt. (dpa/jW)