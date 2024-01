Netzentgelte für Gaskunden steigen

Bonn. Gaskunden müssen sich auf höhere Netzentgelte in ihrer Gasrechnung einstellen. Die Bundesnetzagentur präsentierte am Donnerstag in Bonn ein Eckpunktepapier, nach dem der Abschreibungszeitraum für Investitionen verkürzt werden soll, Netzbetreiber also höhere Kosten auf die Netzentgelte umlegen dürfen. (dpa/jW)