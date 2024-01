Ernst Wilhelm Grueter/R-Mediabase 2024 Nicht allein: Vor dem Landgericht versammelte Unterstützer der Angeklagten (Hamburg, 18.1.2024)

Ein eisiger Wind weht an diesem Donnerstag morgen vor dem Hamburger Strafjustizgebäude. Dennoch haben sich etwa 100 Demonstranten hier versammelt, darunter auch der Schauspieler und Aktivist Rolf Becker. Sie protestierten gegen einen Prozess, der in jeder Hinsicht ungewöhnlich ist und von der linken Szene bundesweit aufmerksam verfolgt wird. An diesem Morgen beginnt hier, vor dem Landgericht Hamburg, der dritte Rondenbarg-Prozess – der wohl letzte Akt in der skandalösen juristischen Aufarbeitung des G20-Gipfels im Juli 2017. Ein Verfahren, bei dem viel auf dem Spiel steht – nicht nur die Zukunft der fünf Angeklagten, sondern auch die Zukunft des Versammlungsrechts.

Von den ursprünglich sechs Angeklagten erschien eine Frau am Donnerstag nicht. Die große Strafkammer beschloss, das Verfahren gegen die 32jährige abzutrennen. In der Verhandlung verlasen zwei der Angeklagten, der 28 Jahre alte Nils Jansen aus Bonn, Wirtschaftsstudent und ehemaliges Mitglied des Verdi-Jugendvorstands NRW, sowie eine 34 Jahre alte Erzieherin aus Berlin, eine gemeinsame Erklärung der Angeklagten. Zu diesen zählt noch eine 51jährige Fremdsprachenkorrespondentin aus Villingen-Schwenningen, eine 36jährige Fertigungsmechanikerin aus Stuttgart sowie ein 29jähriger angehender Fitnesstrainer aus Bonn.

Sechseinhalb Jahre liegen die Ereignisse zurück, mit denen sich das Gericht in den nächsten Monaten befassen will. Am Morgen des 7. Juli 2017, also am ersten Tag des Spitzentreffens der damals 20 größten Industrienationen, waren vom Protestcamp am Volkspark Demonstrationszüge – sogenannte Finger – in Richtung City aufgebrochen, um die Anfahrtswege anreisender Staatsoberhäupter zu blockieren. Einer dieser Aufzüge mit rund 200 Teilnehmern war von der brandenburgischen Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) »Blumberg« der Bundespolizei im Industriegebiet Rondenbarg zerschlagen worden. Beim Einsatz der für ihre Brutalität bekannten Einheit wurden 14 Personen verletzt, zum Teil schwer. Die Angeklagten gehörten damals zu den Festgenommenen.

Schon dass ein Verfahren nach so langer Zeit noch eröffnet wird, ist selten und dem fast schon pathologischen Ehrgeiz der Hamburger Staatsanwaltschaft geschuldet, ihre Rechtsauffassung durchzusetzen. Keinem der Angeklagten kann sie eine konkrete Straftat nachweisen, wirft ihnen dennoch unter anderem schweren Landfriedensbruch vor. Sie sollen für das Mitlaufen in einem Aufzug, aus dem heraus Straftaten begangen worden sein sollen, bestraft werden. 14 Steine und vier Bengalos seien in Richtung der Polizei geworfen worden – diese 18 Würfe sollen sich alle Teilnehmer des Aufzuges zurechnen lassen.

Die Angeklagten müssen zu allen 25 Verhandlungstagen anreisen. »Allein das ist schon eine erhebliche Belastung im Alltag«, kritisierte Adrian Wedel, einer der Verteidiger, vor dem Prozess im Gespräch mit jW. Wie die anderen Verteidiger sieht auch er das Vorgehen der Staatsanwaltschaft als »Angriff auf das Versammlungsrecht«. Es sei der Versuch, »am Parlament vorbei die alte Lesart des Landfriedensbruchs, wie sie noch in den 1960ern galt, wieder einzuführen«, so der Anwalt. Von 1871 bis 1970 war allein die »Zusammenrottung« zum Zwecke der Gewaltausübung aus der Menge heraus strafbar.

In der gemeinsamen Erklärung der Angeklagten, für die es tosenden Beifall gab, hieß es, die Anklage stehe »in einer Linie mit den Einschnitten rund um den G20-Gipfel in Hamburg«. Das Urteil werde entscheidend sein »für jeden Menschen, der künftig an einer Demonstration teilnehmen möchte«. Wenn man damit rechnen müsse, für eventuell strafbare Handlungen aus der Menge heraus hinter Gitter zu landen, »werden viele von der Teilnahme an Kundgebungen, Demos oder Streiks abgehalten«.

Die Vorsitzende Richterin ließ durchblicken, dass selbst bei einer Verurteilung ein großer Teil der Strafe wegen der Verzögerungen schon als verbüßt gelten würde. Das Gericht habe bisher einfach keine Zeit für den Prozess gehabt. Für kommenden Sonnabend mobilisiert die Kampagne »Gemeinschaftlicher Widerstand« zu einer Solidemo in Hamburg.