USA wollen Ölpreisdeckel gegen Russland stärken

Berlin. Die USA wollen den gemeinsam mit EU-Staaten, Japan und Australien gegen Russland erhobenen Ölpreisdeckel besser durchsetzen. Der stellvertretende US-Finanzminister Adewale Adeyemo sagte am Donnerstag bei einem Besuch in Berlin, jeder, der gegen den Preisdeckel auf Öl verstoße, müsse »mit Konsequenzen rechnen«. Die Firma Hennesea Holdings mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll russisches Öl zu einem Preis oberhalb von 60 US-Dollar pro Fass transportiert haben. Laut US-Finanzministerium kaufte die Firma ältere Tanker, um russisches Öl und Mineralölprodukte zu transportieren. Ihr werden 18 Schiffe zugerechnet. (Reuters/jW)