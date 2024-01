Bosch will weitere 1.200 Stellen kürzen

Gerlingen. Autozulieferer Bosch will im Bereich für Fahrzeugelektronik und Software Stellen streichen. Eine Konzernsprecherin erklärte am Donnerstag, die Kürzung belaufe sich auf etwa 1.200 Stellen weltweit bis Ende 2026. In der BRD könnten bis zu 950 Jobs betroffen sein. Beschäftigte seien am Mittwoch über die Planungen informiert worden. Erst im Dezember hatte Bosch angekündigt, bis zu 1.500 Jobs in der Antriebssparte streichen zu wollen. Eine im Sommer mit Beschäftigtenvertretern geschlossene Zukunftsvereinbarung schließt betriebsbedingte Kündigungen in der BRD bis Ende 2027 aus. Zu dieser stehe der Konzern, hieß es. (dpa/jW)