Fluggesellschaften gegen Luftverkehrssteuer

Frankfurt am Main. Laut Airline-Verband Barig und der Fluggesellschaft Easyjet belastet die geplante Erhöhung der Luftverkehrssteuer Passagiere und Branche mit weiteren Kostensteigerungen. Die Bundesregierung verspricht sich davon Einnahmen in Höhe von bis zu 580 Millionen Euro jährlich. Barig-Generalsekretär Michael Hoppe erklärte am Montag, höhere Preise führten zu einer geringeren Nachfrage. Die nun abgesagte Kerosinsteuer begrüßte der Kapitalverband hingegen. (dpa/jW)