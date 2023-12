IMAGO/Emmanuele Contini Schlechte Nachrichten für die Arbeiterklasse: Das Sparprogramm der Bundesregierung (Berlin, 13.12.2023)

Der Staat muss Milliarden mobilisieren, aber die großen Vermögen und die Profite der Konzerne tastet die Bundesregierung selbstverständlich nicht an. Folglich treffen die von der Ampel geplanten Kürzungen, die eine Milliardenlücke im Bundeshaushalt 2024 schließen sollen, vor allem die Arbeiterklasse – etwa beim Strom, beim Heizen oder Tanken. Am Mittwoch wurde die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ausgetüftelte Kürzungsliste dem Kabinett zur Kenntnis gegeben. Der Etat soll Ende Januar 2024 im Bundestag beschlossen werden.

Dabei reißt die Kritik am Sparkurs der Bundesregierung nicht ab. Verbände und Oppositionspolitiker beklagten Kürzungen im Sozialbereich. Bewegung geben könnte es bei den Plänen, Steuervergünstigungen für Landwirte zu streichen. Mit über tausend Traktoren hatten diese am Montag vor dem Brandenburger Tor dagegen protestiert, dass Vergünstigungen bei Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge gestrichen werden sollen.

Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) hält an seiner Ablehnung dieser Einsparmaßnahmen fest. Özdemir habe die Position mehrfach betont, und an diesem Sachverhalt habe sich nichts geändert, sagte ein Sprecher. Aus den Reihen der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP waren angesichts der Protestwelle in der Landwirtschaft bereits mehrere Stimmen laut geworden, noch über Alternativen zu sprechen.

Insgesamt ging es Regierungssprecher Steffen Hebestreit zufolge um eine Finanzierungslücke von fast 30 Milliarden Euro. Unter anderem sollen die Ausgaben für das »internationale Engagement« der BRD um insgesamt 800 Millionen Euro gesenkt werden. Demnach sollen das Auswärtige Amt und das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium jeweils einen Betrag von 200 Millionen Euro tragen und das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 400 Millionen Euro. »Die Einschnitte sind sehr schmerzhaft und werden in vielen Bereichen zu spüren sein«, sagte ein Sprecher von Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD).

Der Wegfall der Vergünstigungen für Landwirte soll insgesamt fast eine Milliarde Euro an Einsparung bringen. Zugleich soll der CO2-Preis auf Heizöl, Gas und Sprit zum Jahreswechsel steigen – statt auf 40 nun auf 45 Euro pro Tonne CO2. Die Ticketsteuer für Passagierflüge soll steigen. Das soll rund 650 Millionen Euro einbringen. Beim »Bürgergeld« fallen Bonuszahlungen für Weiterbildungen weg, außerdem soll es Sanktionen für »Totalverweigerer« geben. Nach Angaben aus dem Finanzministerium bringe das 250 Millionen Euro. Bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt soll es häufigere Kontakte und Sanktionen bei Pflichtverletzungen geben. So sollen rund 500 Millionen Euro eingespart werden. Die Ausgaben des Klima- und Transformationsfonds werden um 12,7 Milliarden Euro reduziert.

Der Sozialverband Deutschland zeigte sich »zutiefst enttäuscht« über die Einigung zum Haushaltsplan. Die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte: »In einer Zeit globaler Krisen ist es unabdingbar, dass der Staat seine Investitionen erhöht, statt Sparmaßnahmen im sozialen Bereich vorzunehmen.« Eine Reform der »Schuldenbremse« und die Erhöhung der Steuern für Superreiche seien dringend erforderlich. Besonders bedenklich nannte Engelmeier die geplante Streichung von Bonuszahlungen beim »Bürgergeld« für Weiterbildungen.

Kritik an den Sparplänen kam auch von der Partei Die Linke. Die Kovorsitzende Janine Wissler erklärte, die Bundesregierung kürze bei denen, »die ohnehin wenig haben, statt die Konzerne und Superreichen stärker zur Kasse zu bitten«. Statt die »Schuldenbremse« zu beerdigen, streiche sie Zukunftsinvestitionen. Was das Ampelkabinett den Menschen unter den Weihnachtsbaum lege, sei eine Zumutung. Wissler: »Fast drei Milliarden sollen aus den Töpfen für Erwerbslose, Geflüchtete und Renten kommen, in einer Zeit, in der die Preissteigerungen viele belasten und immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen.«