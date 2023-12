Verdi-Streiks im Handel gestartet

Berlin. Am Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi erneut mit Streiks in einigen Geschäften auf die Tarifverhandlungen im Handel aufmerksam gemacht. So etwa in Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In Chemnitz, Zwickau und Leipzig hatte Verdi bereits seit Montag bis einschließlich Sonnabend zum Arbeitskampf aufgerufen. Demnach stehen vor allem große Supermarkt- und Discounterketten sowie H&M, IKEA und Thalia im Fokus. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel mindestens 2,50 Euro pro Stunde mehr bei einer Tarifvertragslaufzeit von zwölf Monaten. (dpa/jW)