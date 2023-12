Wecker sagt ab

Der Liedermacher Konstantin Wecker hat wegen eines Unfalls das für kommenden Dienstag geplante Konzert in der Hamburger Laeiszhalle abgesagt. Er sei in Basel gestürzt und habe sich dabei eine Wirbelverletzung zugezogen, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. Das Konzert soll nun auf den 1. Mai 2024 verschoben werden. Die Tickets bleiben gültig. Geplant war das neue Bühnenprogramm »Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen«. Ebenfalls musste Wecker wegen des Sturzes die Auftritte in Linz, Wien und Graz absagen. (dpa/jW)