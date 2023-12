Henning Rütten/NDR Anna von Bötticher mit einem Blauhai vor Pico Island: »Water Woman«

Waterwoman

Hautnah bei den Haien der Azoren, Folge 1

Anna von Boetticher ist 30fache Rekordhalterin im Apnoetauchen. Wo auch immer etwas sich im Wasser tummelt ist, die 53jährige tummelt mit. So wie hier der Blauhai vor der portugiesischen Insel Pico oder der Teufelsrochen am atlantischen Seeberg Princess-Alice-Bank. Wer ihr noch mehr beim Extremplanschen mit Tieren zusehen möchte: Folge zwei und drei laufen im Anschluss. BRD 2022.

3sat, 16.15 Uhr

Auf die Tonne, fertig, los!

Das Lausitzer Mülltonnenrennen

Da sage noch einer, in Brandenburg sei tote Hose: In Sellessen (niedersorbisch: Zelezna), einem kleinen Ortsteil von Spremberg in der Niederlausitz, hilft man sich gegen die Tristesse, indem man in die Mülltonne klettert. Schon Diogenes von Sinope besah von dort aus die Welt. Man möge den Lausitzerinnen und Lausitzern also aus der Sonne treten, sie haben Rennen zu gewinnen. BRD 2023.

RBB, 18.15 Uhr

Die Simpsons

Ein Käfig voller Smithers

Liebe in Zeiten der Kernspaltung: Mr. Smithers wird noch immer von seinem Chef Mr. Burns verschmäht. Mit den Nerven am Ende, lässt es der Lakai an der Belegschaft des Atomkraftwerks aus. Das ruft Homer auf den Plan, der sich als Partnervermittler versucht. USA 2016.

Pro sieben, 18.40 Uhr

Virgin Mountain

Fúsi lebt als Sozialkartoffel noch bei seiner Mutter, pflegt seine präpubertären Hobbys und käme mit einem Lebensstil, dem er sich bis in seine Vierziger treu geblieben ist, auch bis ins nächste und übernächste Lebensjahrzehnt, wenn’s die Mama mitmacht. Sein Umfeld hat dafür aber nur Spott übrig. Zu einem Tanzkurs getrieben, lernt er Sjöfn kennen, die ihm zeigt, dass Einsamkeit kein Einzelphänomen ist. Island/Dänemark 2015.

One, 21.00 Uhr

1983 – Geschichte wird gemacht

Die Bundesrepublik anno 1983: Die Grünen ziehen mit viel Wirrnis im Kopf, aber noch wenig Intention, mit Kriegshetze zu punkten, erstmals in den Bundestag zu Bonn ein; den Feind durch Umarmungen zu erdrücken, das war die Devise von Franz Josef Strauß, der der DDR einen Kredit gewährte; der Stern nahm gefälschte Hitler-Tagebücher für voll, manch einem schmeckte die darin enthaltene Entlastung Adolf Hitlers wohl zu gut, um sie noch tiefergehend zu prüfen. BRD 2023.

WDR, 21.00 Uhr

Charles Bronson, Hollywoods härtester Kerl

Vom Kumpel zum Mann mit der Mundharmonika in »Spiel mir das Lied vom Tod« (1968): Als elftes von 15 Kindern einer litauischen Einwandererfamilie malochte Charles Dennis Buchinsky (1921–2003) in Kohlebergwerken im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania, saß zweimal im Kittchen und flog im Zweiten Weltkrieg als Bordschütze in Bombern. Als Charles Bronson lernte ihn die Welt kennen, einen der großen Schauspieler des Italowesterns und Star der »Death Wish«-Reihe, deren erster Teil, »Ein Mann sieht rot« (1974), in der Bundesrepublik bis 2018 auf dem Index stand. Frankreich 2019.

Arte, 21.45 Uhr