Ronald Grant/IMAGO In Kooperation mit der SS: Oskar Schindler (Liam Neeson, M.), rechts von ihm: KZ-Kommandant Amon Göth (Ralph Fiennes)

Steven Spielbergs Kinokassenschlager »Schindlers Liste« sei »scheinbar die einzige großkalibrige filmische Waffe gegen das Vergessen, das Leugnen, die Verschwörungstheorien«, befand die FAZ 2019. Dem ausgerechnet auf der größten Katastrophe der Moderne gebauten »Am Ende siegt das Gute«-Edelkitsch der US-amerikanischen Kulturindustrie steht heute tatsächlich die Kunst kaum mehr im Wege.

Kurz nach der Kinoweltpremiere, am 15. Dezember 1993 in den USA, war immerhin noch ein Unbehagen zu vernehmen am enormen Erfolg von Spielbergs Streifen wie am grenzenlosen Entzücken des Publikums und des Feuilletons: meist Rezipienten, die schon 1979 die Erschließung der Todesfabriken als Konsumtempel durch die Seifenoper »Holocaust« mit »Aufklärung« verwechselt hatten, um 1985 Claude Lanzmanns »Shoah« nun noch selbstgerechter als langatmig und 2001 Tim Blake Nelsons »Die Grauzone« als zu »grausam unsentimental« abzulehnen, wie es die New York Post getan hatte. Der offensichtliche Hochgenuss vieler Zuschauer am Rotz-und-Wasser-Heulen, der durch John Williams’ Soundtrack mit seinen herzzerreißenden Streichersoli – ein »emotionaler Exzess«, wie es in einer Rezension hieß – ins Unermessliche gesteigert wurde, ließ Kritiker aufmerken: Das »moralische Gefühl«, mit dem der Film »überwältigt«, sei weder Mitleid geschuldet noch einer »anderen ethischen Verpflichtung gegenüber dem, was dort vernichtet wird«, stellte etwa der Autor Werner Beiweis 1995 in seiner Studie »Zur Realität des Imaginären« fest. Es gelte vielmehr dem großen Wohltäter, der zum Ende des Werkes »immer wieder Bühnen findet, auf denen er sich in seiner ganzen menschlichen Herrlichkeit zeigen kann«.

Warum diese Überhöhung? Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler spießte den »Gefühlsquickie« in ihrer Rezension für die Wochenpost mit angemessener Polemik auf: Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte sei »Instant-Absolution« garantiert. Aber der Ablasshandel verhilft – durch übergriffige Empathie mit den »Schindler-Juden« und Identifikation mit dem Retter (der tatsächlich mehr als 1.200 Menschen vor dem Tod bewahrt hatte) – nicht nur zur Flucht auf die Seite der Opfer und der guten Deutschen. Er enthält auch und vor allem ein verlockendes Sonderangebot für die Klasse, die Hitler an die Macht gebracht hatte: eine Umarmung des guten deutschen Kapitalisten.

Oskar Schindler verkörpert den verantwortungsvollen Unternehmer. Gute Zwangsarbeit, gute Löhne: Da unter seinem Kommando fürs Schuften bis zum Umfallen immerhin das nackte Überleben zu haben ist, erweist er sich als richtiger »Sozialpartner« im falschen, Hitlers »Arbeitsfront«. Als Schindlers »Lohnliste« immer länger und die Ausgaben für teure Geschenke, mit denen er Nazibonzen schmieren muss – um den Status »kriegswichtige Produktionsstätte« für seine Deutsche Emailwarenfabrik im besetzten Polen und damit auch »seine« Juden behalten zu dürfen – immer höher werden, mutiert der Kriegsgewinnler zum potentiellen Märtyrer: Er investiert sein Vermögen nicht in noch mehr Plusmacherei. Nein – er opfert es und riskiert seine Existenz zum Wohl »seiner« Arbeiter und anderer Juden, die er noch in seinen Betrieb retten will.

Das, was Adorno »unersättlichen Illusionismus der Kulturindustrie« genannt hatte, gilt hier der Geburt eines neuen Kapitalisten aus dem Geiste Oskar Schindlers, der das Unmögliche leistet und menschliche Verhältnisse herstellt. Damit reiht sich der Film nahtlos in Spielbergs Œuvre vor »Unheimliche Begegnung der dritten Art« und »E. T. – Der Außerirdische« ein.

Die anhaltende Besoffenheit der deutschen Öffentlichkeit von dem »Gerechten« unter den Ausbeutern bewegte den letzten hier lebenden »Schindler-Juden« anlässlich des 20. Filmjubiläums zu dem Versuch, sie auszunüchtern: Schindler sei auch deswegen gut zu »seinen« Juden gewesen, weil sie ihn reich gemacht hätten, sagte Jerzy Gross in einem Interview, trotz aller Dankbarkeit, und mahnte: »Der liebe Schindler trug das blutrote Parteiabzeichen der NSDAP, das dürfen Sie nicht vergessen!« Gross ist 2014 in Köln im Alter von 84 Jahren völlig verarmt gestorben, nachdem sein Angebot, seine kritische Sicht der Dinge zu erzählen, von den meisten Medien abgelehnt worden war.

Kein Wunder. Spielbergs Schindler wird besonders gebraucht, seit die herrschende Klasse im normalisierten Deutschland und der westlichen Welt wieder zu einer rabiateren Form bürgerlicher Herrschaft übergeht. Die Märchenfabrik, die den heroischen Anti-Krupp produziert hat, liefert ihr das passende Entlastungskino. Dieses soll den Vernichtungsantisemitismus der Industriellen, Bankiers und ehrbaren Kaufleute, dem sie schon Anfang der 1920er Jahre in ihren Nationalklubs »bei einer guten Zigarre« gefrönt hatten, ebenso vergessen machen wie »Die Ermittlung«, mit der Peter Weiss 1965 jenen angeklagt hat. Dass es dabei das Andenken an die wirklichen Helden verdrängt, die Kommunisten, die noch nach der Reichspogromnacht zum antifaschistischen Widerstand aufgerufen hatten (»Helft unseren gequälten jüdischen Mitbürgern mit allen Mitteln!«) und später in den KZ ermordet wurden – das ist einer der schillerndsten Triumphe des Kapitals und seiner Kulturindustrie seit dem »Ende der Geschichte«.