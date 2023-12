Nachschlag: Erschreckend aktuell

ARD Audiothek/MDR Kultur/screenshot Matthias Matschke spricht »Tiny« Truckle, den besten Privatdetektiv der USA Mitte des 21. Jahrhunderts

Gert Prokop hat nicht nur Kinderbücher wie die großartigen Geschichten um den zwölfjährigen »Detektiv Pinky« geschrieben, sondern auch Krimis, Sci-Fi-Erzählungen – und Sci-Fi-Krimis: Die dystopischen Fälle des Ermittlers Timothy »Tiny« Truckle wurden jetzt vom MDR vertont. Die erste Staffel (mit den Ereignissen aus dem Band »Wer stiehlt schon Unterschenkel?«, 1977) kam 2022 heraus, die zweite (nach »Der Samenbankraub«, 1983) steht ganz frisch seit 1. Dezember in der ARD-Audiothek. Truckle ermittelt in den USA des 21. Jahrhunderts, die von der übrigen Welt abgeschieden sind und in denen Umweltverschmutzung, atomare Verseuchung der Strände und Mangelwirtschaft das Leben prägen. Beherrscht wird das Land von Großkonzernen (»Big Bosse«), die sich auf NSA und Polizei stützen. Anleihen bei anderen Dystopien (etwa »1984«) sind offensichtlich und beabsichtigt. Vieles wirkt aus heutiger Sicht nostalgisch-überholt (etwa die Frage, wo denn genug Platz sei, um einen leistungsstarken Computer zu verstecken), anderes jedoch erschreckend aktuell. (af)