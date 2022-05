Die richtige Haltung

Christian-Ditsch.de Bayerischer Rebell: Konstantin Wecker

Konstantin Wecker ist einer der vielseitigsten und produktivsten deutschsprachigen Künstler: Sein Werk meistert den Spagat zwischen U- und E-Kultur, Vorabendserie und Theaterbühne, Kalauer und Poesie, Pop und Politik. Wecker komponierte für Solokonzerte, Theater, Film und Fernsehen, betätigte sich als Leinwandschauspieler, Autor und literarischer Interpret und hat in seiner Karriere, die sich schon über ein halbes Jahrhundert erstreckt, ein kaum mehr überschaubares Werk hervorgebracht. Im Liedermachergenre erfüllt Wecker im Grunde eine Scharnierfunktion zwischen den eher subjektivistischen und Unterhaltungskünstlern wie Reinhard Mey, Ludwig Hirsch und Georg Danzer einerseits und den politisch-intellektuellen Liedermachern wie Franz Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüp und Reinhold Andert andererseits. Seinen Stellenwert fand Wecker – ganz ähnlich zu der von ihm hochverehrten und schon zu DDR-Zeiten geförderten ostdeutschen Liedermacherin Barbara Thalheim – in einer eigentümlichen Dialektik von Privatem und Politischem, die zwischen sensibler Subjektivität und gesellschaftlichem Engagement oszilliert. Er selbst brachte dieses Spannungsfeld auf die Formel »Wut und Zärtlichkeit« (so der Titel eines Albums von 2011), die als Motto über Weckers Lebenswerk stehen könnte.

Die Spezifik der Weckerschen Kunst resultiert aus seiner Herkunft. Im Gegensatz zu den Urgesteinen des westdeutschen Liedermachens, das seine Wurzeln in der bündischen Bewegung und der Burg Waldeck hat, entstammt der 1947 als Einzelkind in München geborene Wecker eher dem kleinbürgerlichen Milieu, das sich am klassischen Bildungsbürgertum orientierte. Nicht die autodidaktisch auf Auslandstrampreisen angeeignete Klampfe der gegenkulturellen Jugendbewegten, sondern klassisch-bürgerlicher Klavier- und Geigenunterricht sowie Chorgesang prägten seine Sozialisationserfahrungen. Seine Auseinandersetzung mit dem konkurrenzbetonten Milieu des leistungs- und aufstiegsorientierten (Klein-)Bürgertums reflektieren viele seiner Lieder wie »Der dumme Bub« (1976).

Verzicht auf Triebverzicht

Der kleinbürgerlichen Anpassung, dem Leben im Aufschub und der Spar-für-Häuschen-und-Wagen-Spießigkeit setzte Wecker, der sich schon früh aus seinem als beengt erfahrenen Milieu auszubrechen sehnte, eine an den Brecht der »Hauspostille« erinnernde innerweltliche Boheme-Orientierung. Zentralen Stellenwert in seinen Liedern haben Sinnlichkeit, Lebensgenuss, Empathie und Verzicht auf Triebverzicht (»Inwendig warm«, 1984; »Liebesflug«, 1982; »Ich möchte weiterhin verwundbar sein«, 1981) sowie später und in zunehmendem Maße das Unbehagen gegenüber kapitalistischem Effizienzdenken (»Wenn die Börsianer tanzen«, 2001; »Empört Euch«, 2011). Und auch wenn Wecker diesen Urhedonismus mit den frühen Degenhardt und Hannes Wader teilte, lebte doch keiner der »68er«-Liedermacher das unverschämte Bekenntnis zur eigenen Sexualität so intensiv und dauerhaft aus wie der – von Henry Miller stark beeindruckte – Wecker, der sich in den frühen 1970er Jahren auch mal in »Aufklärungsfilmchen« wie dem »Krankenhausreport« vor der Kamera auszog, um mit seiner Lanze gegen die »Triebsublimierung« zu Felde zu ziehen. Weckers Haltung verdichtete sich so in der Hedonismusparole »Genug ist nicht genug« (1977), und der Hang zur pathetischen Geste ist – musikalisch wie textlich – bis heute charakteristisch für sein Werk geblieben.

Ästhetische Divergenzen

Zugleich tat sich Wecker kontinuierlich als politisch engagierter und mutiger Künstler hervor: So engagierte er sich in der antiimperialistischen und Friedensbewegung, indem er gegen den NATO-Doppelbeschluss und den Irak-Krieg sang (u. a. mit einer Tour, die ihn bis nach Bagdad führte), ging er mit »Strom & Wasser« auf »Antifa-Tour«, spielt bis heute als Star auf den UZ-Pressefesten der DKP und absolviert Auftritte in Athen zur Unterstützung des Widerstands gegen die Austeritätspolitik der EU-Troika.

Und dennoch: Auch wenn Wecker sich nie scheute, sich in denselben radikalen Kreisen zu zeigen, lassen sich ästhetische Divergenzen von anderen Liedermachern nicht von der Hand weisen. Denn während sich beispielsweise Degenhardt später von der »Melancholie seiner Klasse«, die ihm »manchmal noch so süß schmeckt«, distanzierte, prägt diese Gefühlslage einen signifikanten Teil von Weckers Œuvre. Dabei steht diese Melancholie nicht im Gegensatz zu Weckers politischen Überzeugungen, sondern ist wohl gerade ihre Folge. Denn im Gegensatz zum historischen Materialismus der zuvor genannten Künstler speisen sich Weckers politische Lieder aus einem abstrakten Idealismus, der seine Wurzeln im Grunde in einer linksbürgerlich-anarchistischen Haltung hat, die Wecker in Liedern wie »Anna« (1984) auch immer wieder für sich reklamiert hat. Aus dieser Grundhaltung ergibt sich jedoch auch Weckers radikale textliche Kompromisslosigkeit und unbeirrbare Standhaftigkeit, denn sein Standpunkt ist der von Humanismus und Aufklärung. Den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen nähert er sich vom Standpunkt des Utopischen her (vgl. z. B. »Flaschenpost«, 2005; »Nur dafür lasst uns leben«, 1982, und sein aktuelles Album »Utopia«) und konfrontiert die bürgerliche Gesellschaft mit dem Widerspruch zwischen ihren aus der Aufklärung und der Französischen Revolution entlehnten Idealen (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) und der kapitalistischen Wirklichkeit, die ihm in den letzten Jahren immer mehr als »Absurdistan« (2011) erschien und gegen die er in Imperativen (»Sage nein!«, 1993; »Tobe, zürne, misch dich ein!«, 2003; »Empört euch!«, 2011) ein nicht näher spezifiziertes (»Zivilgesellschafts«-)Subjekt – zusammengesetzt aus »empörten« Individuen – zum Widerstand aufruft. Schon lange bevor es dieses Wort überhaupt gab, war Wecker somit im positiven Sinne der »Wutbürger« unter den politischen Liedermachern. Der »moralischen Außenpolitik« insbesondere der von ihm gehassten »Grünen« setzt er heute die Moral entgegen, dass auch fürderhin gilt: Waffen schaffen keinen Frieden.

Schweigen ist Betrug

Die für Weckers Werk charakteristische Melancholie ist mit diesem Idealismus logisch verknüpft, denn die Kehrseite des Ideals ist schließlich die Verzweiflung angesichts der Unordnung in der Welt sowie ein bürgerlich-individualistisches Ohnmachtsgefühl gegenüber den Verhältnissen und einem sich scheinbar gnadenlos vollziehenden Lauf der Dinge (»Frieden im Land«, 1977; »Oma«, 1986). Damit einher geht auch eine linksbürgerliche Skepsis gegenüber Kollektiven und die Behauptung der eigenen Individualität gegen politische Vereinnahmung (»Willy«, 1977; »Ich singe, weil ich ein Lied hab‹«, 1975; »Wut und Zärtlichkeit«, 2011).

Und doch: Resignation und Eskapismus erlaubt der Weckersche Kosmos nicht. Seine gesammelten Liedtexte stehen unter dem Motto: »Schon Schweigen ist Betrug«, und immer wieder betont er den Widerstand der Widerspenstigen. Die (auf-)richtige Haltung – verkörpert etwa durch Weckers Heroengestalt »Willy« oder die Geschwister Scholl (»Die weiße Rose«, 1983) – speist sich aus Prinzipientreue und dem Mut, auch auf Gefahr für Leib und Leben für die eigenen Ideale einzustehen und diese auch dann noch zu verteidigen, wenn das Einstehen für sie notwendig mit Don-Quichoterie einhergeht. Weckers Bücher etwa tragen Titel wie »Ich gestatte mir Revolte«, »Die Kunst des Scheiterns« und »Es geht ums Tun und nicht ums Siegen«.

A Revoluzzer

Was Wecker sympathisch macht, ist, dass er, der schon so manchen Sturm erlebt und ihm getrotzt hat, das, was er an Haltung von anderen einfordert, immer auch selbst gelebt hat. In seiner bayerischen Sturheit in Sachen Menschlichkeit und Solidarität und seiner Unnachgiebigkeit gegen die Schlechtmenschen der Welt steht er damit in einer Reihe jener bayerischen Rebellen, aus deren Biographien er immer wieder Kraft zog und mit denen er sein Werk verbunden hat: Oskar Maria Graf, Erich Mühsam, Bert Brecht und nicht zuletzt Karl Valentin, nach dem sein Sohn benannt ist.

1982 sang Wecker – in Anlehnung an das berühmte Mühsam-Gedicht – »A Revoluzzer müaßt’ ma sei«. Daran anschließend lässt sich sagen: In seinem Leben hat Wecker viele Tätigkeiten ausgeführt. Aber der Beruf »Lampenputzer« war nie darunter.