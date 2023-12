Reiter in Blau

Das Lenbachhaus in München präsentiert vom 12. März an seinen Bestand der Künstlergruppe »Der Blaue Reiter« neu. Anlass dafür biete eine große Ausstellung in London vom 25. April bis zum 20. Oktober 2024 in der Tate Modern mit vielen Leihgaben aus München, wie das Lenbachhaus am Mittwoch mitteilte. Die durch die abwesenden Gemälde entstandenen Lücken will die Galerie nutzen, seltener gezeigte Arbeiten des Künstlerkollektivs um Wassily Kandinsky, Paul Klee, Gabriele Münter und Franz Marc ins zu Licht rücken. (dpa/jW)