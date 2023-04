Mit höchstem Schwung

VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Gabriele Münter: »Bildnis Marianne von Werefkin« (1909)

Sie war »die Begleiterin eines Genies in der entscheidenden Phase seiner Entwicklung«. Das immerhin doch: Begleiterin. Wer? Gabriele Münter. Das Genie war Wassily Kandinsky, der Maler. So steht es noch 1976 in Kindlers »Malerei-Lexikon«. Gnädigerweise gewährte man ihr ein eigenes Stichwort. Im Bucerius-Kunst-Forum in Hamburg nun die Ausstellung: »Gabriele Münter – Menschenbilder«. »Warum spielten die wenigen Jahre als Partnerin von Wassily Kandinsky die entscheidende Rolle?« fragt die Kuratorin Kathrin Baumstark im Katalog. Bezeichnend sei, dass es Künstlerinnen seien, die sich »einer ständigen Interpretation ihrer Kunst anhand ihrer Biographie gefallen lassen müssen. Und bei denen anscheinend eine Nennung des Vornamens oder des Spitznamens genügt.« Beispiel: Frida (Kahlo) und Paula (Modersohn-Becker). Anders bei den männlichen Künstlern, Filmtitel lauten da »Klimt« oder »Van Gogh«.

Gabriele Münter, 1877 geboren, war Mitbegründerin der Neuen Künstlervereinigung München (NKVM), hatte dort 1909 mit zehn Gemälden und elf Grafiken an einer Ausstellung teilgenommen. Warum dann das Sich-Verstecken beim »Blauen Reiter« 1911? »Als wir diese Vereinigung gründeten, sträubte ich mich aus Bescheidenheit, als Mitbegründer zu unterschreiben (…). Ich komme mir leicht wenig vor.« Schon 1910, in einem Brief an Kandinsky, auf ihre Selbstbildnisse bezogen: »Darf einer wie ich verschieden malen?« Was auffällt: die männliche Form, die sie wählt. Sie ist doch auf der Suche nach ihrem eigenen Ausdruck, unabhängig von Beeinflussung. Im Winter 1901/02 war sie Schülerin von Kandinsky geworden, der an der Münchner Phalanx-Schule Malerei lehrte. Staatliche Akademien waren Frauen bis 1919 verschlossen. Mit Kandinsky unternahm sie viele Reisen. Sie besuchten Galerien, und auch Münter stellte aus, so schon 1907 im Salon des Indépendants und im Salon d’Automne in Paris.

Die Hamburger Schau macht vor allem mit ihren Porträtdarstellungen bekannt. Der Titel »Menschenbilder« wurde dem 1952 erschienenen Buch von Gustav Friedrich Hartlaub, dem Direktor der Mannheimer Kunst­halle, entnommen, der 20 Zeichnungen der Künstlerin aus den 20er und 30er Jahren mit einem begleitenden Text von ihr vorstellte. Sie wunderte sich über das Interesse Hartlaubs: »Ich bin als Malerin bekannt, komme aus dem Kreis des farbmächtigen ›Blauen Reiters‹ – und nun zeige ich asketisches Schwarz-Weiß.« Wie einfühlsam sie ihre Modelle behandelte, beweist ein Ausspruch: »Sind die Menschen innerlich oder äußerlich etwa verkon­struiert, so gilt es, sie um so behutsamer zu fassen – ohne sie darum zu verschönern. Manchmal hilft Humor.« Beispiel: die »Runde Dame«, alles ist weich an ihr. Ihre Arme warten darauf, umarmen zu dürfen. Münters erste Druckgrafik von 1902, ein »weiblicher Kopf«, faszinierend in seiner schon meisterhaften Einfachheit.

Eine pompöse Erscheinung

Um 1908 entdeckten die Künstler den bayrischen Ort Murnau, wo sich Münter 1909 ein Haus kaufte. Dort fanden sich bald auch die Russen Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin ein, die sie zu ihrem bekanntesten Bild anregten. Münter notierte: »Die Werefkina malte ich 1909 vor dem gelben Sockel meines Hauses. Sie war eine pompöse Erscheinung, selbstbewusst, herrisch, reich gekleidet, mit einem Hut wie ein Wagenrad, auf dem allerhand Dinge Platz hatten.« Münter bekannte später, dass sie zu dieser Zeit »bei höchstem Arbeitsschwung« zu der ihr eigenen Malerei gelangt sei – nicht mit Hilfe von Kandinsky, sondern Jawlenskys, mit dem sie zusammen malte und der ihr Anregungen zur Farbwirkung gab. Auch schätzte sie die traditionelle Hinterglasmalerei der Gegend mit den »starken Farben in dunklen Umrissen«. Ebenso, ganz anders, die Fauves und Matisse.

Der Russe Kandinsky verkleidete sich gerne als Bayer. Zur Tracht gehören gestrickte Wadenwärmer. So malte ihn Münter. Da sitzt er am Tisch mit weißer Decke, ihm gegenüber Erma Bossi, eine Malerin der Münchner Künstlervereinigung. Er, mit erhobenem rechten Arm, dozierend oder wie ein Prophet. Das Bild gefiel ihm, sein Kommentar: »Ich und Bossi beim transcendenten Gespräch«. Es entstanden mehrere Fassungen, in Hamburg hängt nur ein Entwurf von 1910. Das Gemälde von 1912 wurde zum Salon des Indépendants nach Paris eingereicht.

Die Hamburger Ausstellung zeigt ganz frühe Fotografien von Münter, die sie bei einer Reise mit ihrer Schwester Emmy von 1898 bis 1900 in die USA unternahm, um Verwandte zu besuchen. Oft sind es Kinder auf der Straße, die ihr auffallen. Auch später regen sie schlafende Kinder, die sie in der Bahn beobachtet, zum Skizzieren an. Lebensecht die Ölskizzen von 1934. Aus demselben Jahr Mutter-und-Kind-Bilder – nichts Religiöses, kein Nazikitsch.

Rechtsstreit über Hausrat

Das Ölbild »Dorfkind mit Katzen« (1927) wirkt etwas zu gefällig. Da steht sie, weißblond, mit Margerite in der Hand und Schleife im Haar. Die beiden Katzen allerdings haben nichts Niedliches, ihr Blick ist finster. Genauso böse sieht die rote Katze auf der Schulter von »Röschen« (1926) aus dem Bild. Röschen ist eine junge Frau in Schwarz. Ihre Augen sind blau wie die der Katze. Die fehlenden Pupillen lassen sie blind erscheinen. Eines ihrer wenigen Bilder der Neuen Sachlichkeit.

Bei Kriegsausbruch 1914 fliehen Kandinsky und Münter in die Schweiz. Er kehrt bald nach Moskau zurück. Sie reist 1915 nach Skandinavien, wo sie bis 1920 bleibt. Ende 1915 kommt Kandinsky nach Stockholm – das Verhältnis der beiden hat Brüche bekommen. Im März 1916 kehrt er nach Moskau zurück, wo er die Tochter eines russischen Generals heiratet. Die Trennung scheint für Münter eine produktive Phase einzuleiten, über 40 Gemälde entstehen. Es gibt Auseinandersetzungen über Bilder aus der Münchner Zeit. Kandinsky will auch Geschenke von Malerfreunden für sich. Ein langer Rechtsstreit beginnt, sogar über Hausrat. Schließlich wird der größte Teil Münter zugesprochen. Sie ist inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, wo sie den Kunsthistoriker Johannes Eichner kennenlernt, ihren späteren Lebensgefährten.

Ist es seinem Einfluss zu verdanken, dass Münter 1934 der Reichskammer der bildenden Künste beitritt? Aber die Teilnahme an der Wanderausstellung »Die Straßen Adolf Hitlers in der Kunst« 1936, an der fast nur männliche Künstler mitwirkten – ihre Idee war es nicht. Sie stellte 1937 andere Bilder im Münchner Kunstverein aus, was zur öffentlichen Empörung des Staatsministers, Gauleiters und bayrischen SA-Gruppenführers Adolf Wagner führte. Sie und Eichner leben zurückgezogen in Murnau, wo sie Blumenstilleben malt, die sie oft gegen Nahrungsmittel tauscht. Bilder Kandinskys und des Blauen Reiters, auch ihre eigenen, versteckt sie im Keller.

In den 50er Jahren entdeckte die Kunstwelt Gabriele Münter wieder – auch ohne sie nur als »Begleiterin« von Kandinsky zu sehen. Doch noch 1976 lobte Kindlers »Malerei-Lexikon« nun ihre Ursprünglichkeit und einfache Sicherheit, die »in ihr angelegt waren, lange bevor die Liebe sie bestimmte, eine Malerin aus sich zu machen«.