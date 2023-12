Maschinenbauer im Minus

Frankfurt am Main. Angesichts stetig sinkender Bestellungen passt der Verband der deutschen Maschinenbauer seine »Prognose für 2024 nach unten an: von bisher minus zwei auf nun minus vier Prozent«, wie Verbandspräsident Karl Haeusgen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter (realer) Produktionsrückgang von einem Prozent erwartet. (dpa/jW)