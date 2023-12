IMAGO/STPP »Wir kennen die politische Dynamik« (Beschäftigte von sozialen Trägern am 8.11.2023 vorm Roten Rathaus)

Der Berliner Landeshaushalt für 2024/2025 war Anlass größerer Demonstrationen. Als im Sommer die ersten »Eckwerte« bekannt wurden, warnten in Neukölln Hunderte vor der Schließung von Spielplätzen, Jugendklubs und Obdachlosenunterkünften. Als die Planungen Anfang November zum Abschluss kamen, protestierten Tausende Beschäftigte freier Träger vor dem Abgeordnetenhaus gegen den Zusammenbruch der sozialen Infrastruktur. Nun soll der Haushalt dort am Donnerstag planmäßig verabschiedet werden, größere Proteste sind nicht angekündigt.

Wie hat die CDU-SPD-Regierung den Druck vom Kessel genommen? Zum einen werden sämtliche Rücklagen des Senats aufgelöst. »Rücklagen, die wir gebildet haben für schlechtere Zeiten«, sagt Steffen Zillich, Haushaltspolitiker der Linksfraktion, die von 2016 bis vergangenen April mit SPD und Grünen regierte. »Ungefähr fünf Milliarden Euro« habe man dabei zurückgelegt, so Zillich im jW-Gespräch mit dem Stolz des strengen Haushälters. »Die werden jetzt verfrühstückt, also als Einnahmen verbucht.«

Pauschale Minderausgaben

Die »Disziplinlosigkeit« ermöglicht Rekordausgaben von etwa 80 Milliarden Euro für die kommenden zwei Jahre. Die reichen aber längst nicht aus, um die großen Lobbyisten zufriedenzustellen und auch noch den sozialen Frieden zu wahren. Und so kommt ein bewährter, schmutziger Trick zur Anwendung: »Pauschale Minderausgaben« in Höhe von gut vier Milliarden Euro wurden in den Haushalt eingestellt. »Das heißt, du schreibst irgendwelche Zahlen in den Haushalt und setzt eine Zeile darunter: ›Soundsoviel davon darf nicht ausgegeben werden‹«, erklärt Zillich. Teilweise seien diese Sparvorgaben »bestimmten Ressorts zugeordnet, aber sie sind eben gerade nicht, deswegen sind sie pauschal, Titeln zugeordnet«.

Es wird also Kürzungen geben, aber keine Entscheidung, die Politiker erklären müssten. Hier wird eine Notunterkunft geschlossen, da ein Jugendklub – »das macht die Verwaltung unterwegs«, sagt Zillich. Die Regierenden seien damit fein raus. Im übrigen dürften Mittel, die liegengeblieben seien, weil etwa Planstellen nicht besetzt werden konnten, nach dem Willen der Koalition ausdrücklich »nicht zur Erbringung der pauschalen Minderausgaben herangezogen werden« – es müssten also »tatsächliche Kürzungen« erfolgen.

Der Druck wird riesig sein

Als langjähriger »Regierungslinker« hat Zillich viel Verständnis für Sparzwänge. Gern zeigt er gestisch, wie Ausgaben und Einnahmen der Stadt auseinanderdriften. Aus dieser Entwicklung ergebe sich bei der jetzigen Planung eine »Abbruchkante«. Für den Haushalt 2026 würden »je nach Szenario« zwischen zwei und vier Milliarden Euro fehlen, ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen. »Damit bewegen wir uns bei fünf bis zehn Prozent des Landeshaushalts.«

In zwei Jahren werde die Koalition also »wirklich mit dem Beil an die soziale Infrastruktur gehen müssen«, so Zillich. Das wäre die Hälfte der Regierungszeit. Der Zeitpunkt könnte für einen Senat, der wiedergewählt werden wollte, kaum ungünstiger sein, gibt Zillich zu. Das wirke »verwunderlich«, sei aber »zwangsläufig« – weiter reiche das »Maß an erzielter Einigung nicht, dafür haben sie sich keine Strategie erarbeiten können in den Koalitionsverhandlungen, das wurde einfach ausgelagert«.

Wo das Beil angesetzt werden wird, kann Zillich auch herleiten. Es gebe »Ausgabenblöcke, an die man einfach nicht rankommt – Sozialleistungen im engeren Sinne sind gesetzlich vorgegeben«, »die Personalkosten werden nach oben gehen« usw. –; für Kürzungen »bleiben zwei große Bereiche: Investitionen und Zuwendungen«. Letztere machten etwa 30 Prozent des Haushalts aus. Aktuell sind das also rund zwölf Milliarden, die vom Land an Institutionen fließen, die öffentliche Aufgaben übernehmen: Hochschulen, Verkehrsdienstleister, aber vor allem soziale Träger, die die Grundversorgung gewährleisten, auf Projektebene und in der Regel befristet. »Der Druck wird riesig sein, dass man aus diesem Bereich 15 bis 20 Prozent rausnimmt.«

Was machen wir?

Und das, wo die Zuwendungen für Caritas und Co. heute schon zu niedrig sind, um das Nötigste noch zu gewährleisten. Darum ging es bei der Demo Anfang November. Viele Einrichtungen können die Mieten für ihre Räume nicht mehr bezahlen. Für stetig steigende Anforderungen gibt es immer weniger Mitarbeiter, nicht zuletzt, weil die Reallöhne sinken.

So verabschiedet sich die Landesregierung – vorerst auf möglichst leisen Sohlen – aus der Verantwortung für die, die unten sind. Und statt wenigstens gegenüber jW zum Straßenkampf aufzurufen, zerbricht sich Steffen Zillich den Kopf des CDU-Finanzsenators. »Man muss mit den Trägern reden, mit den Akteuren der sozialen Infrastruktur, und sagen: Wir haben eine schwierige Haushaltslage, was machen wir? Eine Verabredung treffen. Was muss man unbedingt finanzieren?«

Sich innerlich von der Regierungsverantwortung zu verabschieden, scheint ihm schwer möglich. Er sieht die Katastrophe kommen und fühlt sich in die Zeit vor 20 Jahren zurückversetzt. Gregor Gysi war Bürgermeister, Thilo Sarrazin für Finanzen zuständig. Ganze Wohnblöcke in Ostberlin wurden an internationale Finanzkonzerne verscherbelt, mit verheerenden Folgen bis heute, da die »Sachzwänge« Zillich noch bedrohlicher vorkommen: »Wir kennen die politische Dynamik; der Abbruchprozess, der jetzt ansteht, ist dem nominellen Umfang nach größer als das, was wir in den 2000er Jahren hatten.« Was Berlin jetzt dringend braucht, ist eine außerparlamentarische Opposition.