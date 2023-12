Daniel Vogl/dpa

Schlechte Nachrichten kurz vor Weihnachten: Der Spielzeughersteller Haba streicht 500 Stellen. Im Zuge einer Neuausrichtung sollen die Beschäftigten das Angebot erhalten, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Familygroup, am Dienstag mit. Die Dauer der Transfergesellschaft soll ein halbes Jahr betragen. Am Stammsitz im oberfränkischen Bad Rodach sollen künftig nur noch rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Haba hatte im September Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. (dpa/jW)