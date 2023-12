Autozulieferer ZF setzt auf China-Geschäft

Berlin. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will sein China-Geschäft trotz geopolitischer Risiken perspektivisch ausbauen. »Im Jahr 2022 haben wir circa 18 Prozent vom weltweiten Umsatz in China gemacht. Wir haben die Ambition, diesen Anteil zu stärken, und streben an, bis zum Jahr 2030 auf dem chinesischen Markt etwa 30 Prozent unseres weltweiten Umsatzes zu machen«, sagte ZF-Vorstand Stephan von Schuckmann der Wirtschaftswoche in einer am Sonntag veröffentlichten Meldung. Es werde auch der Umsatzanteil zunehmen, den ZF mit Lieferungen an chinesische Fahrzeughersteller erwirtschafte, die ihre Autos weltweit exportierten. »Unser Umsatzanteil wächst mit deren Exportvolumen«, sagte von Schuckmann. (Reuters/jW)