IMAGO/Sven Simon Da strahlt Markus Söder: Kruzifix im Klassenzimmer (München, 7.12.2023)

Ihre Klage gegen den bayerischen Kreuzerlass wird diese Woche beim Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Weshalb befasst sich der Bund für Geistesfreiheit (BFG) mit diesem Kreuzerlass in Bayern?

Zunächst muss man auf das Zustandekommen dieses Erlasses blicken. Herr Söder hat 2018 als designierter Ministerpräsident (CSU) dafür gesorgt, dass in jedem öffentlichen Eingangsbereich sichtbar ein Kreuz zu hängen hat. Der Erlass ist eine Verwaltungsvorschrift, fordert Behördenleiter also dazu auf. Dies wird begründet mit der kulturellen und historischen Prägung Bayerns. Selbst die Vertreter der beiden großen Kirchen in Bayern hatten dies damals als Wahlkampfmanöver gewertet.

Wir klagen als Organisation, die sich für die Trennung von Kirche und Staat einsetzt. Für uns ist das natürlich eine Steilvorlage. Bereits 1995 und 1998 hat der Bund für Geistesfreiheit zwei unserer Mitglieder unterstützt, die gegen die Kreuze/Kruzifixe in den Pflichtschulen geklagt haben. Insofern ist die Lage ziemlich eindeutig, auch wenn man sich in Bayern nicht daranhält.

Wer beteiligt sich denn an ihrer Klage?

Wir klagen zusammen mit 25 Einzelpersonen, darunter etwa der Liedermacher Konstantin Wecker, der ja prinzipiell ein religiöser Mensch ist. Aber auch er sieht das als Bevormundung aller Menschen in diesem Staat, wenn in jedem Eingangsbereich von Verwaltungen so etwas aufgehängt wird.

Dass Nichtregierungsparteien in Bayern nicht klagen, spricht nicht für sie. Einen solchen Erlass sollte es in einem weltanschaulich neutralen Staat nicht geben. Diese Einschätzung teilen viele Leute. Insofern verwundert es, warum hier keine Parteispitze sich berufen fühlte, ihrerseits zu klagen oder sich anzuschließen. Es ist schwer zu sagen, ob es Bequemlichkeit ist oder das Misstrauen gegenüber den eigenen Wählern, ob diese nicht doch konservativer als gedacht sind.

Wie begründen Sie ihre Klage?

Im Wesentlichen lässt es sich darauf runterbrechen, dass in einem weltanschaulich neutralen Staat religiöse Symbole in öffentlichen Einrichtungen normalerweise gar nichts verloren haben. Selbst das lässt sich in Bayern schon nicht durchhalten, denkt man etwa an Kreuze in Gerichtssälen. Mit dem betreffenden Erlass sind nun Eingangsbereiche aller staatlichen Einrichtungen in Bayern betroffen. Die Begründung des Erlasses als Ausdruck historischer und kultureller Prägung wird gar von den Kirchenvertretern kritisiert, die das Kreuz ganz klar als religiöses Symbol sehen.

Wir als BFG München haben natürlich keine gläubigen Menschen in unseren Reihen. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Moslem, Buddhist oder Jude. Es geht nicht an, dass die Bürger dieses Staates ohne Ansehen ihrer religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung gezwungen werden, ihre Behördengänge unter diesem Kreuz zu verrichten.

Das Verwaltungsgericht wies die Klage zuletzt zwar ab, stützte in seiner Urteilsbegründung aber Ihre Kritik.

Man muss den bayerischen Richtern schon unterstellen dürfen, dass sie ein Stück weit näher an der Politik der bayerischen Staatskanzlei sind und diese im privaten Raum auch mittragen, da sie davon geprägt sind – mehr als etwa ihre Kollegen am Bundesverwaltungsgericht oder am Verfassungsgericht.

Im Urteil wurde sehr wohl bemerkt, dass es sich beim Kreuz um ein religiöses Symbol handelt, anstatt einer historisch-kulturellen Prägung Bayerns. Das wurde zwar erkannt, aber entkräftet mit der Begründung, die Begegnung im Eingangsbereich sei so flüchtig, dass es den Bürgern ungeachtet eines bestimmten Bekenntnisses zuzumuten ist.

Nun geht es in die nächste Instanz. Welche Chancen sehen Sie für ihre Klage?

Unsere Hoffnung ist, dass unsere Rechtsauffassung vom Bundesverwaltungsgericht anerkannt wird. Der Erlass ist ja ganz eindeutig konservativ geprägt. Zuversichtlich sind wir auch, weil argumentativ schon vieles eindeutig vom Gericht aus Bayern mit auf den Weg gegeben worden ist. Etwa, dass es sich ohne Wenn und Aber um ein religiöses Symbol handelt. Wenn wir nun gegen alle Zuversicht hier scheitern sollten, dann müssten wir in letzter Instanz noch das Verfassungsgericht aufsuchen. Die grundsätzliche Bedeutung dieser Frage wurde ja auch im bayerischen Urteil nicht abgestritten, so dass wir durchaus den ganzen Rechtsweg bestreiten können.