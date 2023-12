Verdi 50 der 85 noch verbliebenen FR-Angestellten legten am 1. Dezember die Arbeit nieder

Der Lohnkampf der Belegschaft bei der Frankfurter Rundschau (FR) eskaliert. Nach einem Warnstreik am 1. Dezember reagierte Geschäftsführer Max Rempel, der nun ein ganzes Ressort auflösen und drei jungen Kolleginnen und Kollegen kündigen will. Anja Willmann von der Gewerkschaft Verdi sagte am Freitag zu jW, offensichtlich würden »diejenigen, die den geringsten Schutz genießen, dafür bestraft, dass die Beschäftigten ihre Rechte wahrnehmen«. Verdi spricht von »Union Busting«. Knud Zilian, Erster Vorsitzender des Journalistenverbandes Hessen, nannte das Vorgehen des Managements »unglaublich«. Wer so handelt, setze die Zukunft der Frankfurter Rundschau und die Existenz der Beschäftigten aufs Spiel, monierte Zilian im jW-Gespräch: »Das ist Feudalherrschaft erster Güte.«

Bei der FR wird schon seit geraumer Zeit nicht mehr nach Tarif bezahlt. Das Einstiegsgehalt für ein junges Redaktionsmitglied liegt nach Angaben der Gewerkschaft bei 3.400 Euro brutto im Monat. Im teuren Rhein-Main-Gebiet mit hohen Mieten reicht dies kaum für den Lebensunterhalt. »Nicht mal Geld für Kippen, Herr Ippen«, stand auf einem direkt an Verleger und FR-Eigner Dirk Ippen gerichteten Protestplakat.

Seit Jahren baut der Ippen-Verlag bei der FR Arbeitsplätze ab. Gab es 2020 in der Redaktion noch 100 feste Stellen, sind es derzeit nur noch 83. Gewerkschafterin Willmann forderte das Management auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Beschäftigte »nicht dafür zu bestrafen, dass gestreikt wurde.« Geschäftsführer Rempel will das Ressort FR+, das für die Multimedia-App zuständig ist, auflösen. Den drei dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen wurden nach Verdi-Angaben innerhalb ihrer Probezeit Auflösungsverträge vorgelegt. Sie sollen zum Jahresende ausscheiden.

Aus Sicht der Gewerkschaft handelt es sich um eine »unerlaubte Maßregelung«: Das Streikrecht als Grundrecht werde von der Verlagsleitung mit Füßen getreten. Damit zeige das Management, wie wenig ihm an der Frankfurter Rundschau als einer in die Zukunft gerichteten publizistischen Stimme liege. Die FR brauche aber ein modernes digitales Erscheinungsbild und junge Leute in der Belegschaft, die Zukunftsthemen besetzten.

Geschäftsführer Rempel verweist als Antwort auf die Forderung nach Tariflöhnen auf die Anhebung des Einstiegsgehalts um zuletzt 300 Euro im Monat. Mehr sei dem Verlag nicht möglich. Die Verhandlungen um einen Tarifvertrag hatte er nach zwei Runden abgebrochen, worauf die Redaktion mit zwei »aktiven Mittagspausen« und zuletzt mit einem mehrstündigen Warnstreik reagierte. Am Sitz der Redaktion im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen verteilten die Redakteurinnen und Redakteure Flugblätter und informierten Passanten über ihren Kampf.

Anfang der Woche hatte FR-Chefredakteur Thomas Kaspar angekündigt, dass er die Zeitung Ende Januar verlässt. Kaspar kam im März 2019 und war 2020 als Chefredakteur mit der Maßgabe angetreten, das digitale Erscheinungsbild der drittältesten Zeitung Deutschlands zu verbessern. Das ist ihm auch gelungen. So entwickelte er zum 75. Geburtstag des Frankfurter Blatts die Jubiläumsreihe »Zukunft hat eine Stimme«. 2021 wurde er von einem Medienmagazin zum »Chefredakteur des Jahres« gewählt. Kaspars Weg führt nun zurück zur Ippen-Tochtergesellschaft Ippen Digital in München.

In der FR-Redaktion herrscht nun die Befürchtung, dass Geschäftsführer Max Rempel auch die Chefredaktion übernehmen könnte. Dieses Modell wird bereits bei der Frankfurter Neuen Presse praktiziert, die ebenfalls dem Ippen-Verlag gehört. Dem Vernehmen nach hat Rempel intern bereits weitere Sparmaßnahmen angekündigt. So befürchten die Beschäftigten, die Redaktion in Darmstadt könne geschlossen werden. Die Stimmung in der Redaktion, die nun unter schwierigen Bedingungen noch immer eine engagierte Zeitung herstellt, bleibt kämpferisch.