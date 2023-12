Gera: Protest gegen Flüchtlingsunterkunft

Gera. An Protesten gegen die geplante Einrichtung einer Unterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Wismut-Krankenhaus Gera haben sich am Sonnabend Hunderte Menschen beteiligt. Bei einer von einem bekannten Geraer Neonazi organisierten Kundgebung lag die Teilnehmerzahl nach Polizeiangaben im hohen dreistelligen Bereich. Außerdem fuhren bei einem Autokorso 73 Fahrzeuge mit etwa 150 Insassen durch die Stadt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An einer Gegenkundgebung für Solidarität und Menschenwürde beteiligten sich laut Polizei 60 Menschen. (dpa/jW)