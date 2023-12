Berliner Grüne brechen Parteitag ab

Berlin. Die Berliner Grünen haben ihren Parteitag am Samstag abgebrochen. Bei der Wahl zum Landesvorsitz war die einzige Kandidatin Tanja Prinz zuvor durchgefallen. Die 44jährige erhielt bei der Landesdelegiertenkonferenz in Berlin-Moabit in drei Wahlgängen nicht die nötige absolute Mehrheit. Prinz gehört zu einem Teil des »­Realo«-Flügels, der die Politik des Landesverbands kritisch sieht und ein stärkeres Gegengewicht zu den »Parteilinken« bilden möchte. Der Parteitag soll am Mittwoch abend fortgesetzt werden. Einem entsprechenden Geschäftsordnungsantrag des Landesvorstands stimmte eine deutliche Mehrheit der Delegierten zu. (dpa/jW)