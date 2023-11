Lufthansa gibt Suche nach Investor auf

Frankfurt am Main. Die Lufthansa hat die Suche nach einem Investor für ihre Wartungstochter Lufthansa Technik aufgegeben. Man rechne mit einer dauerhaft höheren Nachfrage nach Triebwerkswartung, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. »Pläne, einen weiteren Gesellschafter an Lufthansa Technik zu beteiligen, werden deswegen nicht weiter verfolgt.« Der Konzern hatte länger als ein Jahr nach einem Investor gesucht. (dpa/jW)