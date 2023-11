Razzien bei angeblichen Hamas-Sympathisanten

Münster. Die Polizei hat am Donnerstag Wohnungen angeblicher Hamas-Sympathisanten in Münster, im niedersächsischen Nordhorn und im belgischen Eupen durchsucht. Ermittlungen hätten zuvor ergeben, dass ein 46jähriger »gewaltverherrlichende Posts« über den Social-Media-Kanal Tik Tok abgesetzt haben soll, so die Polizei Münster. Dabei sollen konkret die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober bejubelt worden sein. (dpa/jW)