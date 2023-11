IG Metall: Erste Warnstreiks in Stahlindustrie

Bottrop. In den Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie ruft die IG Metall zu ersten Warnstreiks an diesem Freitag auf. Arbeitsniederlegungen seien unter anderem bei Thyssen-Krupp in Finnentrop, Arcelor-Mittal in Bottrop und den Deutschen Edelstahlwerken in Hagen geplant, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Die Flächentarifverhandlungen für rund 68.000 Beschäftigte in der Stahl- und Eisenindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen sind festgefahren. Für die ostdeutsche Stahlindustrie wird separat verhandelt. Die Friedenspflicht endete an diesem Donnerstag. (AFP/jW)