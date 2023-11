Beschlossene Sache: Studententicket

Berlin. Zum Sommersemester 2024 soll ein Deutschlandticket für Studierende kommen. Es soll 60 Prozent des regulären Tickets kosten, was derzeit monatlich 29,40 Euro entspricht. Das beschloss der von der Verkehrsministerkonferenz eingerichtete Koordinierungsrat Deutschlandticket am Montag nach langem Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Man einigte sich auf das Solidarprinzip: Wenn der jeweils zuständige Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) mit dem örtlichen Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Vertrag schließt, bekommen alle Studierenden das Ticket und müssen dafür zahlen. Das Deutsche Studierendenwerk begrüßte die Einigung und bewertete die 29,40 Euro als »preisliche Oberkante«. Die Inflation belastet viele der rund 2,9 Millionen Studierenden stark – vor allem jene 37 Prozent, die mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen müssten. (dpa/jW)